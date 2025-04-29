Страны БРИКС осудили убийства жителей в сирийских провинциях Латакия и Тартус

По результатам встречи руководителей министерств иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро была принята декларация об осуждении массовых убийств в двух сирийских провинциях. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на документ, который по итогам встречи подписали главы внешнеполитических ведомств.

«Министры осудили массовые акты насилия, совершенные в сирийских провинциях Латакия и Тартус с 6 марта, включая убийства мирных жителей из числа представителей алавитской общины», — указано в декларации.

Министры также предупредили, что терроризм готов выплеснуться с сирийской территории в другие страны Ближнего Востока. Главы внешнеполитических ведомств отметили, что в Сирии действуют филиалы некоторых террористических организаций. Для самих сирийцев, по их мнению, существует серьезная угроза от присутствия в стране иностранных террористов.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании вычеркнули из своего санкционного списка 12 различных министерств и ведомств Сирии. Британское правительство убрало из реестра санкций Министерства обороны и внутренних дел Сирии. Оттуда также вычеркнут целый ряд спецслужб, в том числе Управление политической безопасности, Бюро национальной безопасности и Военное разведывательное управление. Коснулась отмена ограничений и СМИ.