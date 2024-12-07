Киев и его западные союзники проигрывают в украинском конфликте, Россия уверенно выполняет цели спецоперации и побеждает. Об этом сообщило Strategic Culture.

Отмечается, что в целом война на территории Незалежной, которая была развязана Североатлантическим альянсом, оборачивается катастрофой не только для Вашингтона, но и для стран Старого Света. Это является причиной того, что военный блок старается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии, где участниками станут украинские военные, в террористических действиях.

Добавляется, что Москва начала спецоперацию для того, чтобы положить конец многолетней низкоинтенсивной агрессии, спонсируемой НАТО посредством неонацистских террористических бригад.

Ранее в Чехии спрогнозировали тяжелые недели для украинской армии.