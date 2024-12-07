В Чехии спрогнозировали тяжелые недели для украинской армии
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Незалежную ожидают тяжелые недели из-за проблем с дезертирством в украинской армии. Об этом сообщило издание Seznam zprávy.
Уточняется, что украинские войска испытывают сильный недостаток людей для защиты различных участков фронта, и данную проблему в большей части еще усугубило дезертирство.
Отмечается, что, несмотря на попытки борьбы правительством Незалежной с данной угрозой, особого влияния на сегодняшний ход украинского конфликта эти меры не помогут.
Подчеркивается, что российская армия ведет бои в городе Курахово, и ее продвижение остановить не удается. Это свидетельствует о том, что в ближайшие недели данная позиция падет.
Ранее сообщалось, что в США встревожились массовой потерей ВСУ американского вооружения.