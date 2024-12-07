Незалежную ожидают тяжелые недели из-за проблем с дезертирством в украинской армии. Об этом сообщило издание Seznam zprávy.

Уточняется, что украинские войска испытывают сильный недостаток людей для защиты различных участков фронта, и данную проблему в большей части еще усугубило дезертирство.

Отмечается, что, несмотря на попытки борьбы правительством Незалежной с данной угрозой, особого влияния на сегодняшний ход украинского конфликта эти меры не помогут.

Подчеркивается, что российская армия ведет бои в городе Курахово, и ее продвижение остановить не удается. Это свидетельствует о том, что в ближайшие недели данная позиция падет.

Ранее сообщалось, что в США встревожились массовой потерей ВСУ американского вооружения.