Стрельба на школьном матче: один погибший и четверо раненых в Потакете

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате стрельбы на школьном хоккейном матче в городе Потакет (штат Род‑Айленд, США). Нападавший мертв, сообщило местное подразделение телеканала CBS News, пишет ТАСС .

Инцидент произошел 16 февраля около 14:00 по местному времени (22:00 мск) на ледовой арене, где проходил матч между учащимися двух школ. Пострадавших доставили в больницы, однако информация об их состоянии на данный момент отсутствует. Причины произошедшего пока не уточняются.

