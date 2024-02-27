Стрельбу в черте Севастополя объяснили флотскими учениями

Громкие звуки, которые сегодня днем слышны в центре города, объясняются флотскими учениями, об этом заявил губернатор Севастополя Леонид Развожаев. Запись об этом он сделал в своем телеграм-канале.

По его утверждению, у Черноморского фота сегодня по плану проведение учений, связанных с противоподводно-диверсионной обороной. Они ведутся в районе Южного и Северного молов.

«Громкие звуки в центре города - это флот проводит, в том числе с применением стрелкового оружия», - написал он.

Помимо этого, в городе нет никаких чрезвычайных происшествий, в Севастополе спокойно.

Севастополь периодически подвергается воздушным и надводным атакам со стороны ВСУ. В таком случае в этом населенном пункте звучит сигнал тревога, оповещая горожан.