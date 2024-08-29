УФСИН опровергло склонность к побегу Игоря Стрелкова

Федеральная служба управления наказания заявила, что вовсе не признавала склонным к побегу бывшего министра Донецкой народной республики Игоря Стрелкова. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление пресс-службой управления ФСИН.

Ранее в Сети появились сведения, что Игорь Гиркин, более известный под псевдонимом Стрелков, поставили на профилактический учет как склонного к побегу, в его личное дело внесли соответствующую запись и пометку. Представители УФСИН указали, что эти данные не соответствуют действительности.

Стрелков известен в обществе как первый министр обороны Донецкой народной республики. Позже он критиковал российское министерство обороны и правительство РФ. Стрелков был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистским действиям. В местах лишения свободы ему пришлось работать на швейном производстве, где он освоил специальность резчика.