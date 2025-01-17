Стрелков обвинил администрацию ИК-5 в срыве его досрочного освобождения

Игорю Стрелкову может быть отменено освобождение из-за дисциплинарного взыскания, которое было наложено накануне администрацией Кирово-Чепецкой ИК-5. Это произошло после того, как в его тумбочке обнаружили лекарства, которые прописали ему медицинские работники, сообщил телеграм-канал Mash.

Эти препараты были разрешены для проноса в колонию. Однако недавно сотрудники исправительного учреждения провели обыск в камере экс-министра обороны ДНР, нашли медикаменты и назначили наказание. В результате этого ему могут отказать в смягчении оставшейся части наказания более легким сроком.

Защитники Стрелкова утверждают, что это искусственная попытка не дать ему выйти на свободу. В камере, кроме тумбочки, отсутствуют другие места для хранения таблеток, и постоянно носить их с собой, по их словам, невозможно.

Ранее сообщалось, что Стрелков подал очередное прошение в суд, где попросил о замене наказания по делу о призывах и оправдании экстремизма.