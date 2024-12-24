Бывший министр обороны ДНР попросил суд выпустить его из колонии

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) подал очередное прошение в суд, где попросил о замене наказания по делу о призывах и оправдании экстремизма. Об этом сообщает Mash.

Прошение от адвокатов Стрелкова поступило в Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области. Представляющий юридические интересы бывшего чиновника Александр Молохов изложил просьбу о замене неотбытой части срока в колонии на другое наказание, не предполагающее изоляцию. То есть, принудительные работы. В документе отметили, что осужденный освоил профессии швейника и электрика, а значит может трудоустроиться на воле.

Это не первая попытка Стрелкова выбраться из колонии. Mash 11 сентября сообщал, что Стрелкову отказали в прошении освободить его из колонии и отправить на СВО.

Напомним, что экс-министр обороны был задержан 2023 году. Его обвинили в призывах к экстремизму. Усмотрели нарушение в его постах в Telegram, где обсуждали безопасность Крыма и обеспечение военных.

Ранее сообщалось, что Верховный суд отклонил жалобу Игоря Стрелкова на приговор и оставил его в колонии.