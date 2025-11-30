Строитель разбился насмерть при падении с высотки в Москве

В воскресенье утром на строительной площадке в северной части Москвы зафиксирован трагический инцидент со смертельным исходом. По предварительной информации, происшествие случилось на улице Всеволода Вишневского.

Как установили правоохранительные органы, 22-летний монтажник, являвшийся гражданином Узбекистана, выполнял работы на высоте и не удержался на конструкции. В результате падения с уровня 22-го этажа молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и следственных органов, которые выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины нарушения техники безопасности.

