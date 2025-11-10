Строительство бобровой плотины вызвало потоп на объездной дороге Ишимбая

В башкирском городе Ишимбае деятельность бобров едва не привела к масштабным коммунальным проблемам. Как первоначально сообщалось в ряде источников, грызуны, строя плотину на реке Тайрук, основательно забили ветками дренажные трубы на одной из временных переправ.

Результатом их стараний стал серьезный затор воды, что привело к подтоплению объездной дороги. Инцидент вызвал резонанс, и виновниками ЧП были названы бобры.

Однако позднее эта информация получила официальное опровержение. Пресс-служба республиканского управления МЧС, ссылаясь на данные «Башинформа», пояснила, что подтопленная переправа носила временный характер и использовалась только на период ремонта основного моста.

Ведомство сообщило, что данная переправа в настоящее время демонтируется, а автомобильное движение уже переведено на отремонтированный мост, который функционирует в штатном режиме.

