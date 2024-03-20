Тело 88-летней женщины нашли после тушения пожара в квартире в Щелково

Страшный пожар произошел в одной из квартир в подмосковном Щелково. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ЧП случилось накануне. После ликвидации огня в квартире было обнаружено тело 88-летней пенсионерки с признаками воздействия открытого пламени и высоких температур.

По факту случившегося следователи начали проверку. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и медицинская. Также в настоящее время устанавливается очаг возгорания.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Раменском погибла девятилетняя девочка.