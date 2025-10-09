Студент из Петербурга на 13 лет отправился в колонию за госизмену и оправдание терроризма

В Подмосковье военный суд признал виновным студента из Санкт-Петербурга в государственной измене и оправдании терроризма. Его осудили на 13 лет лишения свободы, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителей суда. Даниил Галицкий*, студент университета имени Герцена, еще в мае 2025 года был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 24-летний учащийся обучался на кафедре политологии и планировал стать политическим журналистом. Его признали виновным в госизмене, а также в оправдании терроризма. После этого защита обвиняемого попыталась обжаловать приговор. Дело рассмотрел апелляционный суд, расположенный во Власихе.

«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что житель Якутии получил срок за преступления против государственной безопасности. Мужчину признали виновным в сотрудничестве с запрещенной организацией и подготовке диверсий. Ему дали 18 лет колонии.

*внесен в РФ в перечень террористов