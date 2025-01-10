Студент МФТИ покончил с собой из-за угроз от украинских мошенников

Мошенники из Украины довели до гибели студента МФТИ. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

21 декабря студент первого курса МФТИ Петр Ветчинкин стал жертвой мошенников, которые шантажировали его, угрожали семье и обвиняли в участии в экстремизме. По словам матери, в день трагедии Петр вел длительную переписку с неизвестными лицами, а вечером отключил телефон. Его тело позже нашли неподалеку от дома, предположительно, он выпал из окна.

Аферисты, предположительно находившиеся на Украине, навесили на студента кредиты и отправляли поддельные письма от лица государственных органов. Известно, что давление длилось около шести часов, начиная с полудня. В это время мошенники использовали звонки и сообщения, чтобы сломить психику молодого человека.

Однокурсники и знакомые Ветчинкина отмечают, что за несколько дней до произошедшего в студенческой группе предупреждали о звонках от якобы сотрудников деканата. Институт заявляет, что предоставляет студентам поддержку через психологическую службу, однако предотвратить трагедию не удалось. 27 декабря Петра похоронили.

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