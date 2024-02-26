Су-34 планирующими бомбами уничтожил скопление украинских войск под Купянском
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Истребитель-бомбардировщик нанес удар по позициям ВСУ с использованием фугасных авиабомб, оснащенных модулями планирования и коррекции. Все намеченные к поражению цели были уничтожены, об этом заявили представители министерства обороны, слова его представителей привели РИА Новости.
На Купянском направлении были отмечены заметные силы украинской пехоты, а также его бронированная техника. Было решено, что по этому скоплению нанесет удар авиация.
«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», - указали военные.
Сразу же после пуска бомб самолет вернулся на тот аэродром, с которого он стартовал. Все цели, намеченные для уничтожения, были поражены. Ранее сообщалось, что планирующими бомбами все на том же Купянском направлении был уничтожен командный пункт украинской армии.