Суд арестовал 28-летнего повара по обвинению в убийстве в кафе Петербурга

В Санкт-Петербурге санкционирован арест 28-летнего повара, который, по данным следствия, совершил нападение с ножом на 49-летнего бывшего коллегу. Как сообщает портал «78.ru», убийство произошло в кафе города Пикалево на Советской улице.

По предварительной информации, мотивом преступления стала личная неприязнь, вызванная чувствами подозреваемого к жене погибшего. Инцидент произошел в дневное время. 49-летний мужчина находился рядом с кафе, разговаривая по телефону, когда к нему подошел бывший коллега. Жест примирения — протянутая для рукопожатия рука — был встречен агрессией.

Вместо того чтобы ответить на приветствие, 28-летний повар набросился на мужчину и начал наносить ему многочисленные удары ножом. Проявив особую жестокость, нападавший сначала покинул место преступления, но, заметив, что его жертва еще подает признаки жизни, вернулся.

На данный момент подозреваемому предъявлено официальное обвинение по статье «Убийство», суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали осужденного убийцу за нанесение девяти ножевых ранений.