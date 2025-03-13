В Мосгорсуде с 17 марта начнут слушания по делу бывшего замминистра обороны Иванова

В понедельник, 17 марта, в Московском городском суде пройдут предварительные слушания дела Тимура Иванова, бывшего заместителя руководителя Министерства обороны РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями правоохранительных органов. Иванова и его подельника Антона Филатова обвиняют в незаконном выводе и растрате из банка «Интеркоммерц» более чем 4 млрд руб. Следствие по этому делу уже закончено, дело передано в суд на рассмотрение.

«17 марта в 10:00 мск Московский городской суд проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении Иванова и Филатова», — указали журналистам.

Мосгорсуд проведет свое заседание в закрытом режиме, по итогам предварительных слушаний определят формат дальнейшего рассмотрения всех материалов дела.

Ранее сообщалось, что 24 марта в суде рассмотрят прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Дело передано в Алексеевский суд, расположенный в Белгородской области. Вся документация уже передана судьям.