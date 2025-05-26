Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Николаева

По информации, предоставленной Еленой Оленевой, руководителем пресс-службы судов Приморского края, Ленинский районный суд принял решение о заморозке активов экс-главы Владивостока Владимира Николаева. Данное решение было принято в связи с иском, поданным Генеральной прокуратурой, требующей конфискации имущества бывшего мэра, передает РИА Новости.

Иск заместителя генерального прокурора основывается на законодательстве, регулирующем соответствие расходов и доходов лиц, занимающих государственные должности. Помимо самого Николаева, в списке ответчиков фигурируют его сестра, депутат Государственной Думы Виктория Николаева, другие граждане, а также ряд компаний, зарегистрированных во Владивостоке, включая ООО «Атлантикс», основателем которой является экс-мэр. Росимущество выступает в качестве третьего лица в данном деле.

В рамках искового заявления заместитель генерального прокурора просит суд передать в собственность Российской Федерации недвижимость, принадлежащую ответчикам. Суд, приняв иск к рассмотрению, ввел обеспечительные меры, включающие арест на имущество.

Как выяснилось, учредителем большинства компаний, упомянутых в иске, является Раиса Николаева, мать Владимира Николаева.

Предварительное слушание по делу назначено на 25 июня. На фоне поданного Генпрокуратурой иска представители фонда, связанного с бывшим мэром Владивостока, заявили об отсутствии каких-либо коррупционных схем с его участием.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске у экс-полицейского изъяли имущество на сумму около 70 млн руб.