В Новосибирске у экс-полицейского изъяли имущество на сумму около 70 млн руб.

Суд в Новосибирске принял решение об изъятии имущества у бывшего руководителя городского отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) УМВД России Андрея Хомина, сообщила «Лента.ру». Общая стоимость изъятых активов составляет 69 млн руб.

По данным следствия, Хомин, ранее занимавший руководящую должность в новосибирском УМВД, приобрел 15 объектов недвижимости, включая дом площадью свыше 300 кв. м. Помимо этого, у него изъяли 14 автомобилей и гидроцикл.

Как установлено, приобретение значительных активов происходило за счет денег, доходность которых не подтверждена легальностью.

Область имущественных активов Хомина также включает к личной собственности и скрытые активы, оформленные на родственников и близких. Так, имущество было зарегистрировано на его бывшую супругу, с которой он расторг брак в 2017 году. Несмотря на это, бывшие муж и жена продолжали вести совместное хозяйство.

Хомин обвиняется в получении взяток и покровительстве незаконной игорной деятельности на территории Новосибирска. Его задержали 21 сентября 2023 года, после чего началось расследование и последующие меры по изъятию недвижимости.

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