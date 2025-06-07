Суд арестовал имущество сына «крабового короля» Кана на миллиарды рублей

Правоохранители считают Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, причастным к преступлениям отца. По этой причине они хотят взыскать тот ущерб, который был причинен биологическим водным ресурсам. Уже вынесено соответствующее судебное постановление. Об этом сообщило РИА Новости.

Кана-младшего обвиняют в участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. По версии следствия, он занимался этим совместно с отцом. По этой причине вынесено решение о взыскании в доход государства имущества, чтобы погасить солидарный долг в 358,7 млрд руб. Этот долг также распространяется еще на 17 физических лиц, а также компанию «Родные острова».

У Александра Кана были арестованы и взысканы в доход государства четыре земельных участка и два жилых дома. Приставы обнаружили, что в его владении находится еще 40 объектов недвижимости, и вдобавок 40 автомобилей. В отношении этого имущества также предпримут меры по аресту. По данным службы судебных приставов, долг сына «крабового короля» пока составляет 337 млрд руб.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный поджигатель с Урала попытался опротестовать свой приговор. Он сжег дом, в котором находилось четыре человека, и счел слишком суровым пожизненный приговор в своем отношении. Злоумышленник попытался доказать, что не имел умысла на убийство, а только хотел уничтожить имущество. Верховный суд отклонил апелляцию.