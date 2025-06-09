Суд арестовал имущество экс-чиновника Минобороны по делу о хищении

Олег Васенин ранее руководил управлением имущества специальных проектов Министерства обороны РФ. Его обвиняют в хищениях в особо крупном размере, и суд вынес решение об аресте его собственного имущества. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Следственным комитетом России. По мнению правоохранителей, Васенин при выполнении оборонных заказов занимался хищением бюджетных средств. Это делалось при помощи поддельных документов.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 млн рублей», — указали журналистам.

Следствие считает, что Васениным было похищено порядка 240 млн руб. Злоумышленник взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе был отправлен в следственный изолятор фигурант дела об убийстве первого заместителя главы администрации города Гурциева. Вице-мэр погиб в результате взрыва 29 мая вместе со своим знакомым.