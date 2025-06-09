В Ставрополе суд избрал меру пресечения фигуранту по делу Гурциева

В Ставрополе Ленинским районным судом принято решение о заключении под стражу фигуранта дела, связанного со взрывом, в результате которого погиб заместитель мэра города, ветеран СВО Заур Гурциев. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

Согласно официальному заявлению, подозреваемый в убийстве первого заместителя главы администрации города Ставрополя будет находиться под арестом в течение 1 месяца и 24 суток, до 29 июля.

Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105), а также незаконное приобретение, хранение, транспортировку и ношение взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1).

По информации следствия, трагический инцидент произошел ночью 29 мая во время встречи Гурциева с его 29-летним знакомым рядом с многоквартирным домом в Ставрополе. В результате детонации самодельного взрывного устройства оба мужчины скончались на месте.

В настоящее время рассматривается несколько версий случившегося, в том числе и версия о теракте. Заур Гурциев занимал должность первого заместителя главы администрации Ставрополя с 23 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что умершего после взрыва вице-мэра Ставрополя должны были назначить краевым замминистра.