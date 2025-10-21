Российский суд назначил крымчанину штраф за песни на украинском языке

В Крыму вынесен судебный вердикт по делу о дискредитации российской армии, поводом для которой стало прослушивание музыкальных композиций. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости», 57-летний мужчина был признан виновным и приговорен к значительному денежному взысканию.

Инцидент произошел в селе Октябрьское, где гражданин включил для прослушивания песни на украинском языке в общественном месте, у магазина. В ходе судебного разбирательства конкретные названия исполненных композиций не уточнялись. Тем не менее, этого оказалось достаточно для возбуждения административного дела.

Правовым основанием для наказания стала статья о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. Отмечается, что в зале суда обвиняемый раскаялся в содеянном и принес извинения за свое поведение. Несмотря на это, суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае супругов оштрафовали на 60 тыс. за спетую на застолье песню.