Экс-главе «Фонбет» предъявили обвинение во взяточничестве

Сотрудники СК предъявили обвинение во взяточничестве бывшему гендиректору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину, а еще руководителю поздравления столичного МВД и юристу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

В ведомстве уточнили, что все трое фигурантов уже задержаны. В соответствии с ролью каждого из них были предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Следователи придерживаются мнения о том, что Анохин пытался передать 50 млн рублей, чтобы следователи не получили информацию об итогах расследования ФСБ, которое касалось его возможных коррупционных преступлений на предыдущем месте работы.

Ранее сообщалось том, что Анохину грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 3,5 млрд рублей. До прихода в букмекерскую компанию он был заметным спортивным функционером и в том числе возглавлял ФК «Химки».