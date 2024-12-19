Суд арестовал обвиняемого Курбонова в теракте против генерала Кириллова

Басманный суд столицы России принял решение об аресте Ахмаджона Курбонова, гражданина Узбекистана, который подозревается в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, как сообщило РИА Новости.

В качестве меры пресечения Курбонова поместили под стражу до 17 февраля. Он обвиняется в совершении террористического акта (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), в нелегальном обороте взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1) и в незаконном производстве взрывных устройств (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).

Напомним, что Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

Инцидент случился во вторник, 17 декабря, около 6:00. По имеющимся данным, взорвалась бомба, заложенная в самокат, припаркованный у подъезда, в тот момент, когда офицеры выходили на улицу.

Ранее сообщалось, что москвичи раскрыли подробности о хостеле, где жил предполагаемый убийца Кириллова.