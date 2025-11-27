Суд арестовал отца, осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью младенца
Московский суд арестовал отца, избившего собственного четырехмесячного сына
Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Евгения Феофанова. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему ребенку, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
Как установило следствие, инцидент произошел в квартире жилого дома, когда подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта Феофанов нанес своему четырехмесячному сыну удар рукой по голове.
В результате жестоких действий отца младенец в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован. Ребенка доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц, где он продолжает находиться. Феофанов будет содержаться под стражей в течение двух месяцев.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти отец дважды ударил сына-школьника ножом в грудь из-за неприязни.