Суд арестовал россиянина на трое суток за матерные анекдоты

В Арзамасе суд отправил на трое суток под арест мужчину, который рассказывал матерные анекдоты в общественном месте. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно судебным материалам, компания, в которой находился мужчина, расположилась в общественном месте. Он взялся рассказывать анекдоты, которые содержали в себе нецензурные выражения. При этом нарушитель порядка не обращал внимания на проходящих мимо людей.

«На замечания не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе», — указано в его деле.

В итоге злоумышленника обвинили в мелком хулиганстве, в суде он не только признал свою вину, но и выразил раскаяние. Решением суда ему был назначен административный арест на трое суток.

