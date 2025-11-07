Суд арестовал тагильского бизнесмена Ануфриева по обвинению в убийстве двух человек

В Екатеринбурге Ленинский районный суд избрал строгую меру пресечения для предпринимателя из Нижнего Тагила Олега Ануфриева, которого следствие считает бывшим лидером организованной преступной группировки «Фортуна». Мужчина арестован по подозрению в совершении убийства двух человек, сообщил портал Ura.ru.

Задержание подозреваемого состоялось в Нижнем Тагиле при участии сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью и следователей из отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР. По решению суда, Ануфриев будет содержаться под стражей как минимум до 16 декабря.

Как сообщают источники, уголовное дело связано с убийством, совершенным еще в августе 1994 года. По данным следствия, преступление, в котором обвиняют Ануфриева, произошло на набережной на глазах у девушки-свидетельницы. Ранее расследование этого эпизода было прекращено, однако сейчас дело возобновили.

