Разборки бизнесменов: два десятка человек арестованы после потасовки в жилом комплексе в Москве

Два десятка фигурантов дела о массовой драке в столичном жилом комплексе арестованы по статье о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС.

В Новой Москве за решетку отправились два десятка человек, устроивших массовую драку. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, а суд избрал для всех фигурантов строгую меру пресечения — заключение под стражу.

Инцидент, который привел к массовым арестам, произошел в конце октября в одном из жилых комплексов. По данным следствия, причиной жестокой потасовки стали разногласия в коммерческой деятельности. В результате конфликта пострадали не только его участники, но и припаркованные рядом автомобили. В настоящее время следователи продолжают устанавливать всех причастных к драке и выяснять полную картину произошедшего. Расследование находится на особом контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

