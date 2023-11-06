Суд арестовал троих жителей Подмосковья, вымогавших деньги у людей под видом полицейских
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Суд заключил под стражу до 2 января 2024 года троих мужчин, которые представлялись сотрудниками полиции и требовали от потерпевших 1,5 миллиона рублей под предлогом привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
Инцидент произошел на минувшей неделе в деревне Бирлово Дмитровского округа Подмосковья, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Когда потерпевшие пытались скрыться, фигуранты несколько раз выстрелили по их автомобилю из травматического оружия. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшие передали злоумышленникам часть суммы — 650 тысяч рублей.
Лжеполицейские были оперативно задержаны. Сотрудники правоохранительных органов также изъяли у них поддельные удостоверения, автомобильные номера, наркотики и пистолет.
Ход и результаты расследования дела взяла на контроль Дмитровская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить врача-уролога за смерть пациента.