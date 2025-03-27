Суд арестовал учредителя «Русагро» Вадима Мошковича

Вадим Мошкович, учредитель агропромышленной группы «Русагро», был заключен под стражу по решению Мещанского суда Москвы в связи с обвинениями в мошеннических действиях и превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Судья Олеся Менделеева вынесла постановление об удовлетворении прошения следственных органов и назначила Мошковичу меру пресечения в виде ареста. Он останется под стражей до 25 мая, как было объявлено в зале суда.

Ранее сообщалось, что Мошкович попросил Мосгорсуд оставить его на свободе под залог в размере 1 млрд руб.