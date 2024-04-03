Суд арестовал второго ответственного за безопасность по итогам обрушения в руднике «Пионер»

Продолжается расследование по делу о ЧП на руднике «Пионер» в Амурской области. Уже второй ответственный за безопасность труда был отправлен под арест по обвинению в халатности. Об этом сообщили РИА Новости .

Первым был арестован инспектор Ростехнадзора Павел Смирнов. Следствие посчитало, что местный отдел этого ведомства не вел должный надзор за безопасностью труда в шахте. Следом была арестована Вера Войтехович, заместитель начальника того же отдела.

«Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - привели журналисты слова судьи.

Войтехович была помещена под стражу на срок до 25 мая этого года. Ее также обвиняют в халатности.

Ранее сообщалось, что спасатели безуспешно пытаются добраться до горняков, которые оказались отрезанными от выходов на поверхность. Для этого они попытались в восьми местах бурить разведывательные скважины. Работы столкнулись с большим количеством проблем, часть шахты оказалась затопленной водой. Под землей оказалось замурованными 13 шахтеров.