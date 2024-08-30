Суд арестовал замдиректора Российского университета транспорта по делу о взятке

Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу заместителя директора по учебно-методической работе Российского университета транспорта (МИИТ) Марианну Филиппову по делу о незаконном обогащении. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС.

Отмечается, что Филиппова будет находиться под арестом до 22 октября 2024 года по обвинению в получении взятки в крупном размере. О какой сумме идет речь, неизвестно. Материалы дела также не приводятся.

Женщине вменяется в вину пункт «в» части 5 статьи 290.

Ранее сообщалось о том, что суд заключил под стражу бывшего заместителя министра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве с финансами подмосковного парка «Патриот». Фигурант дела пробудет в СИЗО до 29 октября. Попов на протяжении трех лет занимался развитием и обслуживанием «Патриота». Ему грозит до 10 лет колонии.