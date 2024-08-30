Экс-замминистра обороны Попов проведет два месяца в СИЗО «Лефортово»

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов будет отбывать двухмесячный срок ареста в СИЗО-2 «Лефортово» по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило РИА Новости.

Накануне СМИ писали, что подозреваемого будут содержать в Бутырке, в СИЗО-2 ГУФСИН по столичному региону. По постановлению окружного военного суда фигурант дела пробудет под стражей до 29 октября. Попову грозит до 10 лет колонии.

Показания против обвиняемого дали действующий глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров.

По данным следствия, Павел Попов три года отвечал за развитие и обслуживание парка «Патриот». Он участвовал в преступной схеме вместе с Ахмедовым и Шестеровым с целью хищения крупной суммы денег.

Ранее сообщалось о том, что сотрудник парка «Патриот» подал иск в суд против Попова. Суть претензии экскурсовода не разглашается.