Суд арестовал замминистра природных ресурсов Краснодарского края
Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали на два месяца
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В отношении заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова избрана мера пресечения. Суд постановил заключить его под стражу на срок в два месяца.
Информация об этом поступила из объединенной пресс-службы судебной системы региона. Согласно официальному заявлению, Каинов является подозреваемым в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) по Новосибирской области Ровшана Курбанова.