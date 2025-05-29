Суд арестовал замминистра природных ресурсов Краснодарского края

В отношении заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова избрана мера пресечения. Суд постановил заключить его под стражу на срок в два месяца.

Информация об этом поступила из объединенной пресс-службы судебной системы региона. Согласно официальному заявлению, Каинов является подозреваемым в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) по Новосибирской области Ровшана Курбанова.