В Новосибирске арестовали руководителя местного управления Росгвардии за взятку

Заельцовский районный суд Новосибирска заключил под стражу начальника управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) по Новосибирской области Ровшана Курбанова, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебный департамент региона.

Отмечается, что Курбанов заключен под стражу на два месяца. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Курбанов занимает должность руководителя управления с 2017 года.

Следствие считает, что начальник Росгвардии потребовал более 293 тыс. руб. от руководства торгового центра (ТЦ) «Лемана ПРО».

Отмечается, что Курбанов лично позвонил в конце апреля через мессенджер WhatsApp руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций ТЦ, чтобы согласовать передачу строительных материалов на указанную сумму в обмен на выполнение заведомо незаконных действий в интересах взяткодателя.

Ранее сообщалось, что арестованный за мошенничество бывший адвокат Эльман Пашаев попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО).