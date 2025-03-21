Суд арестовал женщину за попытку убийства своего ребенка в Курганинске

Курганинский районный суд вынес решение об аресте местной жительницы, совершившей попытку убийства своего двухмесячного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Краснодарского края.

Ранее региональное следственное управление проинформировало, что 32-летняя женщина нанесла своему младенцу семь ножевых ранений.

Преступление не было доведено до конца благодаря вмешательству отца ребенка. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей.

В пресс-службе уточнили, что суд поддержал ходатайство следствия, назначив подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Задержанная не стала оспаривать данное решение.

СУСК сообщает, что в ходе допроса обвиняемая признала свою вину. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что женщину, убившую своего сына из-за долгов, приговорили к 18 годам колонии.