Матери из Перми, спрятавшей тело своего сына в чемодане, дали 18 лет колонии

В июле 2024 года в Перми на свалке обнаружили тело мальчика, спрятанное в чемодан. На ребенке нашли колото-резаные раны и следы удушения.

Как рассказала сама Шатова, она совершила это преступление под давлением коллекторов, которые угрожали ей из-за крупного долга в 50 млн руб. Война с долгами, по словам обвиняемой, привела ее к состоянию отчаяния.

После убийства собственного сына россиянка планировала покончить с собой, поднявшись на 25-й этаж гостиницы «Жемчужина». Однако, вспомнив о родителях, которые не смогли бы выплачивать ее долги, Шатова решила избавиться от тела сына и сохранить себе жизнь.

По данным SHOT, экспертиза показала, что у Шатовой была нездоровая психопатическая привязанность к ребенку. Она практически не отпускала его от себя — не позволяла посещать садик и школу, не давала возможности общаться со сверстниками. Дневник, найденный после преступления, содержит записи, свидетельствующие о ее сложных эмоциональных переживаниях.

Во время судебного процесса Шатова раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 18 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пятеро детей и мужчина сгорели заживо при пожаре в квартире.