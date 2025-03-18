Матери из Перми, спрятавшей тело своего сына в чемодане, дали 18 лет колонии
Женщину, убившую своего сына из-за долгов, приговорили к 18 годам колонии
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Суд в Перми вынес приговор 35-летней Ирине Шатовой, которую признали виновной в жестоком убийстве своего девятилетнего сына, сообщил телеграм-канал SHOT.
В июле 2024 года в Перми на свалке обнаружили тело мальчика, спрятанное в чемодан. На ребенке нашли колото-резаные раны и следы удушения.
Как рассказала сама Шатова, она совершила это преступление под давлением коллекторов, которые угрожали ей из-за крупного долга в 50 млн руб. Война с долгами, по словам обвиняемой, привела ее к состоянию отчаяния.
После убийства собственного сына россиянка планировала покончить с собой, поднявшись на 25-й этаж гостиницы «Жемчужина». Однако, вспомнив о родителях, которые не смогли бы выплачивать ее долги, Шатова решила избавиться от тела сына и сохранить себе жизнь.
По данным SHOT, экспертиза показала, что у Шатовой была нездоровая психопатическая привязанность к ребенку. Она практически не отпускала его от себя — не позволяла посещать садик и школу, не давала возможности общаться со сверстниками. Дневник, найденный после преступления, содержит записи, свидетельствующие о ее сложных эмоциональных переживаниях.
Во время судебного процесса Шатова раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 18 лет колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Башкирии пятеро детей и мужчина сгорели заживо при пожаре в квартире.