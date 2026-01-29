Суд для благотворительницы: что известно о деле, заведенном на основательницу «Дома с маяком»

На основательницу известного детского хосписа «Дом с маяком» Лидию Мониаву составлен административный протокол. Как следует из данных электронной картотеки Измайловского суда Москвы, ее привлекают к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно информации в судебной базе, в инстанцию поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая касается публичных действий, направленных на дискредитацию армии. Конкретные причины и обстоятельства, послужившие поводом для составления протокола в отношении Мониавы, в открытых источниках не уточняются. Дата рассмотрения административного дела судом пока не назначена.

Лидия Мониава родилась в Москве в 1987 году, окончила факультет журналистики МГУ. С 2008 по 2011 год она работала личным помощником директора благотворительного фонда «Подари жизнь» и занималась помощью детям с онкологическими заболеваниями. В 2018 году она основала частный хоспис «Дом с маяком», который специализируется на паллиативной помощи неизлечимо больным детям и молодым взрослым.

