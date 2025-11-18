Суд оштрафовал жительницу Иркутска за оскорбления в адрес волонтеров СВО

Жительница Иркутска понесла административную ответственность за публичные оскорбления в адрес волонтеров, оказывающих помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции. Информацию о судебном решении распространила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Поводом для возбуждения дела стало содержание личного телеграм-канала женщины. Как установил суд, она разместила там видеоролики, в которых выражала негатив в связи с гуманитарной деятельностью в рамках СВО. В своих высказываниях россиянка позволила себе уничижительные характеристики, назвав добровольцев «кровожадными тварями».

Как сообщал «Коммерсантъ», задержание нарушительницы произошло еще 30 сентября. Ее автомобиль был остановлен на одной из трасс в окрестностях Иркутска, после чего саму водительницу доставили для дачи объяснений. При этом выяснилось дополнительное правонарушение: женщина управляла машиной, будучи ранее лишенной водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

В ноябре суд приступил к рассмотрению административного дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ. Несмотря на то, что обвиняемая полностью признала свою вину, на заседание она не явилась, направив ходатайство о разбирательстве без ее участия. В итоге судья удовлетворил требования протокола и назначил ей наказание в виде штрафа размером 30 тыс. руб.

