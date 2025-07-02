Суд Екатеринбурга арестовал шестого фигуранта дела об этнической ОПГ

Шахин Лалаев, ставший шестым фигурантом в деле о преступной группировке, состоящей из уроженцев Азербайджана, заключен под стражу по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлится до 19 июля, передает РИА Новости.

Днем ранее судебные органы санкционировали арест пятого обвиняемого Алихмана Гянджиева. По данным следствия, Гянджиев, как и Бакир, Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы, может быть причастен к ряду убийств и покушений, совершенных в период с 2001 по 2011 год.

Следствие полагает, что данная этническая организованная преступная группа имеет отношение к трем криминальным эпизодам, два из которых закончились летальным исходом. Весной текущего года в Екатеринбурге была проведена крупномасштабная операция, в ходе которой погибли два брата Сафаровых. Тела погибших были отправлены в Азербайджан для проведения повторного судебно-медицинского исследования.

Ранее сообщалось, что в Воронеже спецназ штурмом взял особняк азербайджанского бизнесмена Халилова.