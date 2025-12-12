Суд Екатеринбурга приговорил экс-министра ЖКХ Смирнова к условному сроку

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области понес уголовное наказание за коррупцию. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор Николаю Смирнову, признав его виновным в получении взятки, сообщили в пресс-службе суда.

В качестве основного наказания фигуранту назначено пять лет лишения свободы условно. Помимо этого, суд взыскал с осужденного крупный денежный штраф в размере 4,4 млн руб.

Как установило следствие, преступная схема действовала с января 2023 года по март 2024 года. В ней участвовали сам Смирнов, его первый заместитель и еще один заместитель. Через посредника они получили от предпринимателей общую взятку в 4,4 млн руб. за обещание обеспечить административное покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Сфера интересов касалась проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Личная доля Смирнова в этой сумме, по данным суда, превысила 980 тыс. руб.

