За что боролся, на то и напоролся: силовика уволили из отдела по борьбе с коррупцией за взятку

Служебная карьера высокопоставленного кузбасского силовика Леонида Харитонова прервана — он официально уволен с должности руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета, пишет VSE42.Ru .

Данные на сайте ведомства подтверждают, что его место теперь занимает исполняющий обязанности — заместитель Михаил Никитин. Это административное решение стало прямым следствием уголовного преследования: 1 декабря Харитонов был задержан, а впоследствии арестован судом до 24 января 2026 года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, которая, по данным источников СМИ, могла составлять 21 миллион рублей.

Ирония ситуации подчеркивается календарной датой. Отставка руководителя отдела по борьбе с коррупцией, обвиняемого во взятке, произошла накануне Международного дня борьбы с коррупцией, отмечаемого 9 декабря.

Ранее сообщалось, что российский чиновник продал безопасность производства.