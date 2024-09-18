Суд ЕС аннулировал постановление Европейской комиссии о штрафе Google на €1,5 млрд

Суд общей юрисдикции Европейского Союза отменил штраф в €1,5 млрд, наложенный Европейской комиссией на Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы, как следует из заявления суда, сообщило РИА Новости.

«Суд поддерживает большую часть оценок Европейской комиссии, но отменяет решение о наложении штрафа в размере €1,5 млрд на Google», — отмечается в документе.

Суд посчитал, что Европейская комиссия не учла все факторы, связанные с нарушениями, в частности, сроки действия контрактных положений, рассматриваемых Брюсселем как нарушение правил конкуренции.

Данное решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что новую внешнюю политику ЕС вместо Борреля будет курировать эстонка Каллас.