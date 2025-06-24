Суд Иркутской области наказал мужчину за экстремистские комментарии в Сети

Иркутский областной суд признал 45-летнего местного жителя виновным в подстрекательстве к экстремистской деятельности в сети Интернет, о чем заявили в региональной прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемый распространял в комментариях на видеоплатформе и в группе новостей в социальной сети сообщения, содержащие призывы к агрессии по отношению к военнослужащим Российской Федерации. Аналогичные враждебные высказывания были направлены против лиц различных национальностей.

В результате судебного разбирательства, мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, а также установлен запрет на занятие публичной деятельностью на период в четыре с половиной года.

Ранее сообщалось, что режиссера Мосиенко приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм и госизмену.