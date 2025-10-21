Суд избрал меру пресечения заммэру Железногорска Роману Вычужанину

В Красноярском крае суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал строгую меру пресечения для первого заместителя главы администрации ЗАТО Железногорск Романа Вычужанина. Чиновник, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, будет находиться под домашним арестом в течение двух месяцев.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, уголовное дело связано с коррупционными схемами при выполнении муниципальных контрактов. По версии следствия, Вычужанин организовал нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок в окрестностях города.

Фигурант был задержан 19 октября. Обвинение считает, что его действия при исполнении служебных обязанностей привели к выводу из городской казны нескольких миллионов рублей. Дальнейшее расследование установит все обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц.

Ранее сообщалось, что освобожденный из-под ареста глава Sputnik Азербайджан Картавых вернулся в Москву.