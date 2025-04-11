Суд Ижевска заключил под стражу трех подростков за насилие над сверстником

В Ижевске суд принял решение о заключении под стражу трех несовершеннолетних, которым предъявили обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к ровеснику. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Удмуртии.

Как сообщал телеграм-канал Baza, группа школьников в Ижевске совершила зверское нападение на своего сверстника. Жертву избили, подвергли сексуальному насилию, стреляли в него из пневматического оружия и насильно обрили голову, мотивируя свои действия «забавой». Все происходящее снималось на видео.

Олег (имя изменено), ученик частной школы, проживал отдельно от матери, которая снимала ему квартиру, чтобы облегчить дорогу в школу. Одинокое проживание Олега стало известно его одноклассникам и знакомым.

В конце сентября в школу перевелся 16-летний Азат Т., который, подружившись с Олегом, стал устраивать вечеринки в его квартире. Одна из таких вечеринок в ночь на 4 апреля обернулась трагедией.

Азат пригласил в гости к Олегу нескольких друзей, включая двух парней — Арсения и Дениса, — и двух девушек. Вечеринка, начавшаяся как дружеская посиделка, переросла в жестокое издевательство над Олегом. Соседи, услышав крики, вызвали полицию.

Мать Олега обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемые были задержаны. Родители Азата утверждают, что их сын вступился за девушек, к которым якобы приставал Олег, что и спровоцировало конфликт.

Директор школы сообщила следователям, что Азат имел проблемы с поведением и успеваемостью. 6 апреля против Азата, Дениса и Арсения было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что вооруженный неадекват ворвался в школу в Челябинске.