Суд изъял полмиллиарда у экс-чиновника Минэка

Стоимость имущества, конфискованного судом в пользу государства у бывшего руководителя департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского, составляет около 500 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В данном случае речь идет о значительных суммах наличных в разных валютах, роскошных автомобилях и дорогой недвижимости.

Согласно материалам дела, находящимся в распоряжении ТАСС, суд передал в государственную собственность земельный участок площадью 2 800 кв. м в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья, а также коттедж размером 674,2 кв. м.

Кроме того, у Храновского и его семьи были изъяты три нежилых помещении на Звенигородской улице в Москве, общей площадью более 366 кв. м, а также семь автомобилей премиум-класса: Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и еще три Mercedes. Также конфискованы наличные в ходе обыска: $433 200, €53 630 и 3,7 млн руб.

Храновский был задержан в марте 2024 года вместе с экс-депутатом Владимиром Кайшевым. Следствие полагает, что члены преступной группы незаконно отозвали лицензию на добычу минеральной воды у одной из компаний для совершения рейдерского захвата и похищали природный газ.

Ранее сообщалось, что министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина арестовали по обвинению в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств.