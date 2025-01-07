Суд конфисковал у экс-губернатора Пензенской области коллекции ружей и часов на миллионы рублей

У бывшего главы Пензенской области Ивана Белозерцева было конфисковано имущество на миллионы рублей. В него вошли коллекция охотничьих ружей, а также 18 наручных часов. Такие данные появились у ТАСС.

Еще год назад Белозерцев был отправлен в колонию на 12 лет за взяточничество. Теперь же Генпрокуратура добилась обращения в доход государства его имущества. В частности, у него было конфисковано 18 дорогостоящих наручных часов различных марок.

«Обратить в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 рублей», — говорится в приговоре Октябрьского районного суда города Пензы.

Также была конфискована коллекция из шести охотничьих ружей, чью стоимость оценили в 4,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что подельник Белозерцева, бизнесмен и глава компании «Биотэк» Борис Шпигель, был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Ему было назначено 11 лет колонии, но он отбыл всего чуть более трети этого срока.