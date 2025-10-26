Суд Краснодара оштрафовал отца погибшего военного за дискредитацию армии

В Краснодаре вынесен приговор по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно новости», Прикубанский районный суд города оштрафовал 59-летнего Александра Л. на 30 тыс. руб.

Основанием для возбуждения дела стала аудиозапись телефонного разговора, представленная следствию на CD-диске. Подсудимый полностью признал свою вину. В ходе судебного заседания мужчина пояснил, что в момент разговора находился в состоянии алкогольного опьянения и тяжело переживал гибель своего старшего сына, который погиб во время проведения специальной военной операции.

По имеющейся информации, вероятно, речь идет о 38-летнем Станиславе Лойко. Ранее родственники военнослужащего сообщали о его исчезновении — он перестал выходить на связь еще в феврале 2025 года.

Ранее сообщалось, что отец пятерых детей из Читы погиб спустя несколько дней после отправки на СВО.