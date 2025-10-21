Отец пятерых детей погиб на СВО

В Забайкалье умер отец пятерых детей, ушедший добровольцем на специальную военную операцию. Мужчина трагически погиб всего через несколько дней после прибытия в зону боевых действий. Об этом сообщает Lenta.ru.

Житель Могойтуйского района Забайкальского края Валентин Калинин заключил контракт с Министерством обороны в начале июня. Мужчина, до этого работавший машинистом сложных котельных установок, добровольно отправился на фронт. Его семья — супруга и пятеро детей — остались ждать его дома.

Однако уже 7 июня, практически сразу после прибытия, жизнь добровольца трагически оборвалась. О гибели отца семейства родным сообщили лишь в октябре, спустя четыре месяца после случившегося. Трагедия оставила без кормильца многодетную семью, которая сейчас будет получать все полагающиеся выплаты и поддержку от государства.

